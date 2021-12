“Feliz Navidad para todos los chilenos sin excepción alguna”: El conciliador mensaje de Patricia Maldonado

La cantante Patricia Maldonado sorprendió en redes sociales con una especial reflexión.

Es así como se puede ver a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió un video, en donde señaló: “Hola amigos y amigas de Instagram y del canal de ‘La Maldito’, quiero mandarles un mensaje del corazón, que tengan una hermosa Navidad hoy día en compañía de todos sus seres queridos”, comenzó su emotivo relato.

Además, agregó: “La familia es lo más importante chiquillos y chiquillas, por lo tanto, que lo pasen bien, tengan cuidado, no salgan si no tienen que salir. Si van a manejar entreguen las llaves”, fue el consejo de la artista, en vísperas de Navidad, luego continuó: “Para que mañana puedan celebrar todo lo que corresponde y revisar los regalos en compañía de su gente y no tener que estar lamentando algo trágico”.

Para finalizar, la intérprete envió un abrazo grande junto con sus mejores deseos: “Feliz Navidad para todos los chilenos sin excepción alguna”, cerró la ex “Mucho Gusto”.

Revisa acá las imágenes