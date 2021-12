Felipe Ríos vuelve a los programas de baile con “Aquí se baila”: “Me gusta, tengo confianza”

El 2022 Felipe Ríos asumirá otro importante desafío en la pantalla chica. Es que desde el lunes 10 de enero se le podrá ver en “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, nuevo programa de baile de Canal 13.

“Me motivaron varias cosas para entrar al programa. Primero, me encanta bailar. Yo no me dedico profesionalmente a bailar, pero en el teatro que he hecho últimamente, que es teatro musical, estoy muy ligado a coreógrafos y bailarines, y dirigí a grupos grandes de bailarines en escena. Entonces es algo que me gusta y que como pasión la he desarrollado la vida entera de alguna manera, tanto en el teatro como en la familia y en mi vida diaria. Por eso me dieron ganas de decir que sí”.

Junto a esto señala que “en las teleseries antiguas nos enseñaban baile. Para ‘Pampa ilusión’ tuvimos clases de bailes de época como charleston, tango y cosas así, mientras que en ‘Romané’ me tocó flamenco y baile gitano. Y en la escuela de teatro teníamos también un semestre de baile. De hecho, años atrás fui protagonista de ‘A chorus line’, en donde vino la directora desde Nueva York y ahí tuve que bailar con profesionales en ese gran musical”, destacando que “mi vida entera ha estado vinculado al baile, y cuando me llamaron de este programa dije ‘yaaaa, qué felicidad’. Ahora salgo de la cocina y me meto a las pistas de baile, así que feliz”.

El intérprete destaca que “uno tiene que aceptar las oportunidades que te dan para mostrar y desarrollar facetas, y ésta es una que me gusta y me encanta. No le tengo miedo, al revés, le tengo confianza y le tengo goce, y eso es lo mejor, cuando uno lo pasa bien haciendo las cosas que hace”.

Cabe mencionar que respecto a lo que hizo en “Bailando por un sueño”, en donde fue miembro del BAR, el exintegrante del elenco de “Pacto de sangre” declara que “aquí toca agachar el moño no más, porque me tiré a los leones. Pero me gusta, tengo confianza, y creo que cuando uno hace las cosas con pasión, divirtiéndose y pasándolo bien, eso se transmite, sobre todo por la cámara”, a lo que agrega “es heavy esto eso sí, porque estar detrás del mesón evaluando es muy diferente a estar en el escenario y expuesto a que otros opinen de ti, partiendo por tus compañeros y siguiendo con el jurado”.

Dentro de los participantes con lo que se enfrentará en esta competencia, hay varios colegas actores de Felipe Ríos, como Emilio Edwards, Pablo Cerda, Karla Melo y María José Quiroz, entre otros. “Me parece el descueve competir con actores porque hay muchos actores, más allá de los de este programa, que bailan muy bien y han desarrollado técnicas del cuerpo distintas para el oficio que hacemos, y me parece muy bien que haya un grupito cercano de actores con los que podemos armar una cofradía para comentar desde el mismo lugar. Me encanta”, manifiesta al respecto.

“Aquí se baila… talento por sobre la fama”, gran estreno el lunes 10 de enero después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13