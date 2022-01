“Disculpas por todas las veces que no estuve a la altura”: JC Rodríguez envió emotivo mensaje a sus compañeros al despedir el 2021

Antes de la medianoche, el animador de Chilevisión Julio César Rodríguez envió un emotivo mensaje a sus compañeros y a sus seguidores a través de una publicación de Instagram.

En el marco del Año Nuevo 2022, el conductor de “Contigo en la mañana” hizo un recuento personal del pasado año y agradeció el apoyo a su trabajo.

“Y por qué hacemos todo lo que hacemos? Para que nos quieran un poquito un poquito chiquitito!!! Gracias a todos ustedes por tanto amor y cariño durante este año. A todos los seguidores de esta cuenta que me han dado una verdadera lección de amor y lealtad! A mi familia por ser irreductibles y estar ahí cada día! Y a todos mis compañeros de trabajo primero pedirles disculpas por todas las veces que no estuve a la altura o me equivoqué en algo. Se qué hay mucho que mejorar“, escribió el animador.

“Agradecer el tremendo y honesto trabajo que hacen día a día! Sin todos ustedes mi trabajo no tendría el éxito y reconocimiento que tiene! Gracias 2021! Espero este 2022 con alegría porque cómo dicen por ahí las injusticias se pagan, el dolor se supera, la verdad se insiste, los errores te enseñan y la vida te abrirá las puertas de su corazón! Feliz 2022 ♥️”, cerró.

Revisa la publicación: