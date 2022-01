¡Impactados! Usuarios reaccionan en masa tras la publicación de un video de Alejandra Fosalba en la piscina

La actriz Alejandra Fosalba, quien generalmente se luce en sus publicaciones con una espléndida figura, compartió un video que hizo arder las redes sociales.

Primero que todo, la artista quiso comentar con sus seguidores cómo comenzó el año. De esta manera, a través de su cuenta de Instagram, señaló: “¡2022 con todo! Partí el año media perdida por estos lados pero me puse a ordenar la casa full. Me pasa que cuando ordeno de alguna forma me ordeno a mí misma también”, dijo.

Además, confesó: “Pero tuve mi momento para quererme, sentirme orgullosa de mis logros, de mis proyectos y todo lo que se viene. Sólo agradecer y comprobar que mantener una actitud positiva el universo siempre lo devuelve”, expresó con la energía que la caracteriza.

“¡Este 2022 será un gran año para todos, decretado!”, fueron sus palabras, para luego relajarse: “Mejor subir un video en modo relax que en modo orden… y que fue”, escribió y de esta manera se lanzó, por decirlo así, mostrando sensualmente como se sumergía en la piscina, para salir caminando con toda la actitud.

Tras la publicación, los usuarios de la red reaccionaron en masa, sobrepasando los 959 comentarios, destacando los encantos y la belleza de Alejandra.

“Diosa ❤️🙌”, “brutalmente guapa”, “que mujer más hermosa saludos 👏😍”, “¡te pasaste, estás mejor que nunca!”, “😍👏👏 divina regia”,” estupenda como siempre”, fueron parte de los elogios de los internautas.

