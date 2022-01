“Pasé tremendo susto”: José Antonio Neme explicó por qué no participó presencialmente en “Mucho Gusto”

El primer lunes del año se vivió de una manera llamativa en “Mucho Gusto“, luego de que el espacio iniciara sin sus dos animadores, Diana Bolocco y José Antonio Neme.

Estos puestos fueron utilizados por los comunicadores Paulina de Allende-Salazar y Simón Oliveros, quienes explicaron la ausencia de Neme, quien participó de manera telemática.

“Pasé un tremendo susto. Mira, no hice nada para el Año Nuevo, a las 12.30 estaba durmiendo”, inició comentando en el espacio.

Luego sumó: “Pero ayer me dije ‘hace calor, me voy a tirar un chapuzón’, era tipo 6 o 7 de la noche. Yo creo que me enfermé de la guatita como Christell (Rodríguez), entonces en la noche me sentí afiebrado, me tomé la temperatura, tenía temperatura”.

Debido a este motivo optó por someterse a un test PCR, con el fin de descartar el Covid-19: “Uno activa el protocolo Covid. Llamé altiro, porque yo soy súper responsable para eso”

“Me encerré en mi pieza y dije no voy a salir de aquí hasta que no tenga un PCR. Así que vinieron en la mañana, me hicieron un PCR y está negativo“, aclaró el periodista.