María José Bello y su habilidad más allá de la actuación: Sabe leer la carta astral

Uno nunca de termina de conocer a las personas. Y es que todos tenemos un lado oculto , por ejemplo, la actriz María José Bello, a la que conocemos por sus interpretaciones en las áreas dramáticas de Canal 13 y Mega, mostró ahora su talento como tarotista, don del que habló en el programa “Los 5 mandamientos”.

Y todo indica que es muy buena, ya que ha tenido varios aciertos. Sobre esto le comentó el animador del espacio, Martín Cárcamo: “A la ‘Chiqui’ Aguayo le dijiste que iba a estar en el Festival de Viña”,

“Antes de la primavera, estábamos en un restorán con unas amigas y me cuenta que la habían invitado al Festival de Olmué”, respondió la actriz, agregando que “le tiré las cartas, y le dije que aunque sea un evento importante, me aparecía algo más grande”.

“Me preguntó si era Viña y le dije que sí y que debía armarse un equipo grande”, completó.

Pero no fue la única vez que Bello acertó con sus predicciones. También, sostuvo, predijo la maternidad de Alison Mandel:

“Me había olvidado de aquello. La Alison había vivido todo un proceso, y le dije que aparecía un hijo en su futuro y que iba a ser madre, y lo fue”.

Y por supuesto, aprovechando la ocasión, la profesional le vio la carta astral Martín.

“Puse por buscar y me salía tu carta astral, pero me gustaría corroborar tu horario y ahí aparece que eres ascendente Cáncer, te muestras muy familiar. Eres Tauro, eres bien sibarita. Tu luna Virgo es que no se te va una y te acercas a conversar”, lo describió.