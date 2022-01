Yamna Lobos la rompe en redes sociales con divertido video de su hija Agustina

La bailarina Yamna Lobos se lució en redes sociales con un divertido video de su hija Agustina.

A través de su cuenta de Instagram, la artista escribió: “¡Esta cara lo dice todo! Se me había olvidado este videito jajjaja con las historias de Agustinita”, junto con sus palabras acompañó las imágenes en donde aparece la pequeña haciendo de las suyas.

La niña se ve muy activa mostrando diferentes facetas; jugando en su diminuta mesa de pool, posando con sus gafas de sol, incluso maquillándose. Pero eso no es todo, además destaca su talento tocando batería, piano y cocinando. Y lo más lindo es que siempre se muestra feliz y sonriente frente a la cámara.

Sin duda energía es lo que le sobra a “Agus”, como le dicen. Tal como evidenció su madre quien señaló: “¡Está muy traviesa, me tengo que multiplicar para andar detrás de ella!”.

Cabe destacar que la simpática publicación causó sensación, sobrepasando los 200 comentarios.

“Pero cosita más maravillosa❤️❤️ Dios la Bendiga🙏💖”, “Agustina es tan linda, amo su look, me encanta 😍😍”, “es muy linda, me encanta, ella es muy tierna 😃”, “bella, Dios la bendiga ❤️”, “¡que hermosa! Me encantan sus actividades 😄”, fueron parte de los cariñosos mensajes de los internautas.

Revisa acá las imágenes