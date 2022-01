Julia Fernandes realizó grave denuncia contra hotel: la grabaron desnuda y le robaron

Recientemente la exchica reality Julia Fernandes realizó una grave denuncia a través de las redes sociales, donde arremetió contra un hotel donde se hospedó en Brasil.

La modelo brasileña hizo manifiesta su molestia, señalando que tras hacer un canje con un hotel se dio cuenta que la estaban grabando mientras se tomaba una ducha, e incluso acusó el robo de sus pertenencias.

“Me estaba duchando y cacho por la ventana del baño que había un teléfono, pusieron un teléfono para grabarme… No hay que venir a Brasil, vamos a otras partes a viajar… Dios mío, brasileños de mier…, ahora quizás en qué van a usar el video”, afirmó en el registro.

Luego continuó: “Nunca en mi vida lo pasé tan mal en un lugar, estuve a punto de llorar de tanta impotencia. El Malai Manso Resort es horrible, primero me filmaron desnuda en el baño, yo vi la cámara y empecé a gritar, me grabaron sin ningún tipo de seguridad en este lugar”.

Por último agregó: “Ahora vengo a mi cuarto y me robaron. No tengo ningún problema en decirlo, me robaron mi vibrador, estoy enojadísima“.