Luis Jara comenta motivo de complicada lesión que sufrió en su pierna

Durante la mañana de este jueves, el tema central del matinal Tu Día fue indudablemente el “Festival de Las Condes” y su nueva animadora, Ángeles Araya quien acompañará a Sergio Lagos en este desafío.

En ese contexto, tuvieron como invitada a la alcaldesa de dicha comuna, Daniela Peñaloza y también recibieron la visita de Luis Jara, quien se presentará la primera noche del festival (viernes 21 de enero).

Sin embargo, llamó la atención que tenía puesta una bota en la pierna derecha, por lo que Sergio Lagos no pudo evitar preguntarle qué le había pasado.

“Fui al circo de Pastelito con toda mi familia”, comenzó contando el cantante, añadiendo que en un momento sintió ganas de tirarse del trapecio, idea que le comunicó a Agustín Maluenda.

“Él, muy generosamente, me dice ‘hermano, pruébalo. Termina el show y lo preparamos para ti’”, relató.

Sin embargo, Jara se atrevió a subir varios metros y lanzarse, quedando suspendido en el aire. “Hago el péndulo, una sensación exquisita”, pero lamentablemente las cosas no salieron bien. “Se me mete el pie en la malla de contención y me fracturo el metatarso”, reconoció.

“A todas luces, ellos se complicaron mucho. Yo me guardé el dolor, dije que estaba bien, pero después descubrí que no podía pisar”, cerró.