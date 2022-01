“Es una tecla muy distinta”: “Pancho” Saavedra se sincera sobre su nuevo programa en Canal 13 “Socios de la parrilla”

Cada sábado se le puede ver liderando “Lugares que hablan”, pero desde esta semana “Pancho” Saavedra también estará cada domingo y jueves, a las 22:35 horas, al mando de “Socios de la parrilla”, junto a Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Un espacio que nació en el mundo digital y que ahora llegará a Canal 13 con un trío de amigos que se reunirá con invitados en donde la buena conversación, grandes confesiones, risas, bromas y juegos serán la tónica.

“Esta es una tecla muy distinta, aunque el público igual me conocía por algunas cositas que he hecho antes en materia de conversación. La gente se acordará que estuve algunas veces reemplazando a Fran García-Huidobro o a Martín Cárcamo, pero, claro, siempre fue de reemplazante. Y ahora llego con Jorge y Pedro a conducir este programa, y ha sido muy bueno porque uno no siente que está en la tele. Cuando trabajas con amigos y con un grupo de personas con quienes lo pasas bien, se te olvida que están las cámaras”, comentó.

En ese sentido, agregó que “quizás fui haciendo la marcha blanca de este programa en YouTube, y la gente me fue conociendo a través de “Socios de la hamburguesa”. Por eso hoy en día es una transición mucho más natural”, destacando que “yo creo que la gente ya sabe que uno es bueno para el leseo y que uno puede decir otro tipo de palabras en un contexto de diversión… y eso está perfecto”.

Y es acerca de la transición del programa de redes sociales a la pantalla chica, que el animador comentó que “me parece que es un salto natural. El éxito que tuvo y tiene en las redes sociales ‘Socios’ tiene que ver con esta reunión de amigos. Y la gente también quiere pasarlo bien, porque suficientemente mal lo han pasado en el último tiempo”, a lo que añade que “este salto a la TV nos pone en un escenario bastante especial con el público, porque nosotros lo único que queremos es que no pierda la esencia y que el público que ve televisión nos conozca y se rían con nosotros, y creo que el programa cumple esas expectativas. Este es un programa divertido, de un grupo de amigotes pasándolo bien”.

Consultado por qué espera que suceda con “Socios de la parrilla”, el rostro de Canal 13 respondió que “me encantaría que la gente lo recibiera bien, que disfrutara, que se olvidara de todo lo que nos está pasando como sociedad y que de verdad encontraran en este programa un espacio para poder reírse. No hay nada mejor que reírse, y siento que hace mucho tiempo no nos reímos”.

“Es verano, es noche, es 2022, y hay que reír, hay que juntarse en un quincho. Esto es invitar a un grupo de amigotes a pasarlo bien a tu casa, y lo hemos sentido así, por eso nos resulta tan natural hacerlo, por eso nos divertimos y nos reímos como si estuviéramos en el living de nuestras casas”, agregando que “cada uno de los invitados que hemos tenido se ha relajado, se han olvidado que están las cámaras y nos ha entregado cosas que la gente se va a sorprender cuando las vea, porque nunca los ha visto en esa faceta en la televisión”, dijo.

Y sobre los partners con lo que trabajará, el también conductor de “Lugares que hablan” declaró que “de Jorge (Zabaleta) destaco que es un contador de cuentos innato y es un papá, es como nuestro papá. En cambio, Pedro es como el tío bueno para el chuleteo que siempre sale con un chiste que a todos nos deja peinados para atrás y que se toma un copete de más y dice ‘¿para qué me invitan si saben cómo me pongo?’. Yo, en tanto, intento ser el moderador, pero, ante todo, lo paso bien y me río de lo que ellos dicen”.