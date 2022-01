Ex actor de “Pacto de Sangre” Pablo Cerda se integra al estelar “Aquí se baila”

En 2018, el actor Pablo Cerda terminó de grabar la exitosa teleserie “Pacto de sangre”. Y, en vez de embarcarse de inmediato en otra producción dramática, decidió irse a estudiar a Europa.

“Yo acostumbro salir bastante después de cada proyecto, porque me permite tomar distancia. Terminada la teleserie me fui a Madrid a estudiar un máster en guión para aprender estructura, trabajando en silencio. Regresé en enero pasado, fueron tres años lejos de mi país, así que ha sido emocionante volver a Chile y a conectarme con el público mediante la danza”, destaca la ex figura de producciones dramáticas como “17”, “Los treinta” y “Papi Ricky”.

Esto último, porque mediante la danza el actor regresará en gloria y majestad a la TV en el estelar “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, que se estrenará este lunes después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.

“Este proyecto me pilla feliz porque extrañaba volver a mi país, al calor sudamericano, a la expresión, a la energía y la vitalidad de vivir. Más encima llegar bailando, donde está toda tu vitalidad, es un doble juego”, comenta el actor de 41 años de edad.

Consultado sobre su vida en Europa, Pablo cuenta que lo que hizo allá fue un trabajo prácticamente de incógnito. “Allá trabajé como guionista para cápsulas de media hora de economía europea para la televisión alemana. Estaba metido en la meca de la geopolítica mientras veía los fenómenos sociales y políticos de mi país. Fue complejo vivir el estallido social desde Europa”, confidencia al respecto.

La experiencia, dice, fue de aprendizaje porque allá nadie sabía quién era. “Fue raro llegar a un medio nuevo a vivir de anónimo, donde nadie sabe quién soy, a valérmelas por mí mismo. Era muy divertido que nadie supiera que yo era actor, porque yo me presentaba como periodista y guionista, y después me googleaban y se enteraban (risas)”.

Retrocediendo en su historia, para Pablo la oportunidad de mostrar su talento para el baile en TV fue algo a lo que no podía negarse, considerando su formación. “Yo crecí solo en el puerto de San Antonio, entonces la música fue mi compañía, en la radio de mis padres o de la persona que me tenía a cargo. Desde los ocho años, ligado al pop de la época, MC Hammer o DeKiruza, siempre me gustó la música, y en el colegio bailaba en los eventos de fin de año. A los 20, mi primer trabajo profesional, mientras estudiaba, fue en danza contemporánea, y tuve posibilidad de experimentar con escenarios de nivel, lo que me educó en cuanto a rigurosidad. Después dejé el baile por lesiones, y empecé mi carrera como actor. Por eso, a la hora de regresar 20 años después bailando en un programa, no había por dónde perderse. Además, si iba a competir con grandes talentos de la danza, por supuesto que quería participar… no lo pensé dos veces, lo encuentro muy entretenido”, señala en torno a su llegada a la competencia de “Aquí se baila”.

Según cuenta, en el programa del 13 le interesa sorprender a la audiencia con esta faceta desconocida suya: “Como intérprete me gusta sorprender. Así como elijo mis papeles, es mi feedback con la audiencia y los fans. Esta es una invitación a sorprenderse, porque la danza es un mundo que ellos no han visto de mí, y yo creo que la gente se quiere distraer, quiere disfrutar, quiere reír, y espero colaborar en ello”.

En cuanto a su desempeño, Pablo comenta que sus expectativas en el programa son principalmente disfrutar. “No he pensado en ganar. Yo fui deportista cuando joven también, jugué mucho baloncesto, y siempre en los campeonatos aplico la filosofía deportiva, voy uno a uno: primero la primera presentación, luego la eliminación, y así semana a semana. Nunca he sido una persona muy competitiva, me gusta disfrutarlo, y para mí la danza es placer, goce y alegría. Sin embargo, soy un bailarín de la vieja escuela, soy sumamente autoexigente, tengo disciplina, tengo orden, soy riguroso, soy obsesivo, y el mismo trabajo que pongo en mis películas lo pongo ahora en mi rol de bailarín”, declara de cara a cómo se le verá en su regreso a la TV.