¡Dj Méndez envuelto en un escándalo!: viralizan registro en donde aparece besando a otra mujer que no sería su pareja

El destacado cantante Dj Méndez, sin duda, fue uno de los personajes faranduleros que acaparó muchas portadas el fin de semana, tras enfrentarse a una fuerte polémica “se le acusa de haberle sido infiel a su pareja”, a través de un video que se viralizó.

La historia comenzó cuando en la cuenta de Instagram de “@RealityCuliao” compartieron unas imágenes de un evento al interior de una disco en la cual estaba presente nada menos que DJ Méndez, quien aparece muy cariñoso en compañía de una joven.

“Andaba Leo Méndez también con su polola y grupo de amigos. Y comiendo delante de los pobres”, citó la misma página, que posteriormente reveló que no se trataba de su actual pareja:

“Ella era la ex o actual (no sé) pareja de Méndez, pero no es la misma que sale en el video dándose un beso, plop”, posteó el mismo sitio, junto con compartir el registro donde se ve al músico besando a la muchacha.

Luego de esto, la pareja oficial del músico respondió a la publicación, señalando que se habría enterado de la infidelidad por redes sociales.

Revisa acá las imágenes