Iñigo Urrutia recuerda su pololeo con Catalina Pulido: “Fue como mi primer amor”

El actor Iñigo Urrutia apareció luego de mucho tiempo en un reconocido podcast “Impacto en el rostro”, donde recordó diversas etapas de su vida, entre ellas su pololeo de juventud con la actriz Catalina Pulido.

Todo partió cuando repasó su paso por la teleserie “Santo Pecado”. “Esa teleserie no la recuerdo con ningún tipo de emoción en particular. La única anécdota como graciosa para mí de esa teleserie, era el hecho de estar muy enamorado de la Cata Pulido, porque nosotros con la Cata fuimos pololos en la escuela de teatro, fue como mi primer amor”, señaló.

“La última pelea que tuvimos, antes de no vernos más hasta esta teleserie, fue una pelea fuerte, en donde me iba a pegar una cachetada y yo se la saqué y le dije ‘a mí no me pegas’. Y me fui”, recordó Urrutia.

“En esa teleserie nos volvimos a encontrar después de mucho rato. Y llega una escena en que, no recuerdo por qué, dice ‘Lucía le pega una cachetada a René’. Dije ‘conche… me va a dar vuelta la cara. Ya que te la sacaste ese día, dale’”, sostuvo entre risas.

“Fue una cachetada bastante más moderada que las que pegaba la Paty López, que tiene la mano súper pesada”, confesó Iñigo Urrutia, asegurando que actualmente no sabe nada de Catalina Pulido.“Es como cuando dejas de tener todo que ver con alguien. No tengo relación con ella”, cerró.