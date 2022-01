Fran García-Huidobro criticó duramente a Karla Melo en “Aquí se Baila”: “No estoy contenta”

El pasado lunes se estrenó el nuevo programa de Canal 13, “Aquí se Baila“, el cual reúne a diversos rostros famosos que demostrarán su talento en la pista de baile.

Así, los participantes intentaron convencer al jurado, aunque no todos lo lograron. Uno de los duelos se dio entre Karla Melo y Vivi Rodrigues, lo que no sacó sonrisas en el programa.

Esto, luego de que la intérprete se moviera al ritmo de Marc Anthony, mientras que la brasileña lo hizo con Juan Luis Guerra, recibiendo una dura crítica de Francisca García-Huidobro.

Las duras palabras de la “Dama de Hierro”.

“No estoy contenta. Me parece que es el duelo más débil que hemos visto esta noche… es difícil comparar lo que hizo la señorita Melo después de ver a Jazz Torres bailando urbano. A mí me pareció que había mucha caminata a ninguna parte”, manifestó la jurado en el programa.

Tras esto, apuntó directamente contra Melo: “Usted dice que estaba enojada porque no la habían llamado a otros programas de baile. Yo creo que esta es una coreografía que habría funcionado muy bien en Fiebre de baile, pero todos los carros que está acá ya estuvieron ahí y algunos ya ganaron esa competencia, incluso”.

Luego sentenció: “Creo que vas a tener que ponerte las pilas a full para llegar al nivel que hemos visto esta noche“.

Ante estas palabras la actriz aceptó los dichos sin complicarse: “Se recibe con cariño, obvio. Ustedes saben más“, afirmó.