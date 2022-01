“Ni tu hija te va a querer…”: Naya Fácil se involucró en violenta pelea callejera

El nombre de Naya Fácil una vez más se involucra en un tema polémico, luego de que se vilarizara un registro en donde se aprecia a la influencer en una pelea callejera.

En el video que fue rescatado de Instagram y viralizado en Twitter se puede ver cómo la influencer y una amiga Tiare tuvieron un tenso cruze con una desconocida mujer, que fue identificada como Almendra, la cual habría comenzado a hablar mal de Naya Fácil en un live.

Debido a esto, Naya y su amiga optaron por llegar hasta el domicilio de la joven, donde llevaron a cabo una tensa discusión en la calle.

“Ni tu hija te va a querer, hue…“, fue parte de lo que le dijo Naya Fácil, lo que molestó profundamente a la mujer, quien atinó a golpearla.

Tras esto, Tiare se involucró y todos comenzaron a pelear, siendo una de las perdedoras Almendra, quien cayó al suelo y no volvió a incorporarse.

Ocurrido el incidente, Naya Fácil utilizó su cuenta de Instagram para referirse al acto.

“Me da mucha lata esta situación. Pero la gente es testigo de que la Almendra en la tarde pasaba hablando de nosotros. Me conecté a su en vivo para aclarar las cosas y me bloqueó. Fuimos a su casa a conversar como gente decente y ella me levantó la mano a mí. Yo jamás levantaría la mano. Ella me golpeó la cara“, manifestó.

Aquí puedes revisar el registro: