¡Aparece semidesnudo! Ennio Carota sorprende en El Discípulo del Chef, mostrando su foto prohibida

Durante un capítulo del programa “El Discípulo del Chef”, la cantante Karen Bejarano le comentó al chef Ennio Carota, en relación a unas fotografías que se había tomado el actor Carlos Díaz, en donde aparece “semidesnudo”, tras lo cual preguntó:

“¿Usted se sacaría fotos como las de Carlitos?”, la respuesta sorprendió: “Si yo tengo fotos así… ya te las voy a mostrar”, dijo el italiano.

Tras lo cual acordaron sacarlas a la luz, siempre y cuando el equipo ganara el duelo de eliminación, como una especie de motivación.

“Compromiso, les voy a mostrar el cul.. Estoy con el delantal y se me ve la colita”, señaló desafiante el experto en cocina.

“Quiero ver a mi chef como Dios lo echó al mundo”, agregó la exchica “Mekano”.

Minutos después, dado el triunfo del equipo verde, Carota cumplió lo prometido y mostró la imagen.

“Muchos no me reconocen, pero los que estuvieron conmigo siguiéndome en “Utilísima” (un programa de TV) me conocen perfectamente. Saben que yo era así. Esta foto tiene 20 años”, cerró Ennio, ante las risas de los concursantes.

