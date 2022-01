Lucy Cominetti llega a 13C con programa de moda sustentable

Las nuevas tendencias de vestuario no necesariamente están de moda si no tienen un mensaje o algo más que entregar. Cada día son más valoradas las marcas que le agregan sentido a su propuesta de valor y que se hacen cargo de ciertas problemáticas.

Así lo plantea la nueva producción de 13C, “Ticket de cambio”, programa que busca crear conciencia de manera transversal, sobre la relación que tienen las personas con la ropa y el daño que genera la industria de la moda por la producción explosiva que ha experimentado durante el siglo XXI.

La conductora del espacio será la actriz Lucy Cominetti, quien a través de distintas entrevistas con expertos, fundaciones y activistas, dará a conocer los múltiples problemas que trae la producción de vestuario a grandes escalas y cómo impactan las decisiones de los consumidores en el medio ambiente, el trabajo, las personas y animales.

Este espacio debuta el miércoles 19 de enero a las 22:00 horas y tiene como objetivo convertir a los televidentes en agentes de cambio, entregándoles consejos prácticos que permitan de manera sencilla y accesible, hacer modificaciones en su cotidianidad y convertirse en parte de la solución.

Cominetti reveló estar muy feliz con este proyecto porque es una idea que tenía hace varios años y poder verla concretada es algo que le causa mucha emoción: “Ha sido un proceso súper enriquecedor poder llevarlo a cabo, he podido aprender un montón porque he estado involucrada en varias partes de este proceso. A mí desde muy chica me ha gustado la moda (…) Pero también tengo súper claro que es una industria muy contaminante, que tiene varios problemas y que necesita replantearse y hacer las cosas de otra manera. Entonces, hoy en día, para mí la moda va de la mano de la sustentabilidad. Me encantaría que fuesen cada vez más personas que lo vean de esa manera. En ese sentido, me ilusiona mucho que con Ticket de cambio podamos ser un aporte”.

Respecto a las prácticas sustentables que ha ido adoptando en su vida, Lucy aseguró que hoy día consume muchísima menos ropa que antes y que prefiere comprar menos pero de mejor calidad, para que le dure por lo menos 10 años.

“Yo me fijo en los materiales, en que sean buenas telas, le doy preferencia a las fibras naturales y veo que la ropa tenga buenas terminaciones. También elijo prendas que son atemporales y que son más básicas en cuanto a diseño, para que sean más fáciles de combinar y así las puedo usar en cualquier momento y no según lo que está de moda y tendencia”, comentó la comunicadora.

Otra de las prácticas que realiza Cominetti es elegir casi siempre productores y diseñadores chilenos y comprar ropa usada o vintage para poder seguir usando lo que ya está en circulación. “Esto último para que en el fondo no se siga produciendo más porque ya hay mucho. Además, cuido también demasiado la ropa, me preocupo de lavarla como corresponde, ver las etiquetas, si les pasa algo las reparo, la voy modificando y así hago pequeñas cosas para que esta ropa dure, porque uno de los principales problemas que tenemos es que la ropa que tenemos ahora ha pasado a ser algo desechable”, señaló.

Para la comunicadora es muy importante y urgente que este tipo de contenidos se exhiban en televisión y se acerquen a las personas, para que la sustentabilidad deje de ser visto como algo de nicho, de los jóvenes, o solo de la elite: “Si logramos que se masifique es más fácil que la gente se motive y sienta que pueda hacer algo para revertir el problema. Soy una convencida de que todos podemos hacer algo al respecto. Algunos más o menos, pero por más pequeño que parezca, siempre es mejor hacer algo que nada”.

La conductora de “Ticket de cambio” puntualizó que el espacio no solamente revelará los problemas en torno a la industria del vestuario, sino que también “hará parte de la solución al espectador, pero siempre desde un lugar cercano, accesible, dando consejos y herramientas prácticas, para que la gente pueda hacer un cambio desde lo cotidiano y en su día a día”.