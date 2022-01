“Personas así no debiesen atender público”: Viviana Nunes se descargó en Twitter por “mal trato” al momento de ir a vacunarse

La exanimadora de televisión Viviana Nunes (59) lanzó una dura acusación contra los encargados de la vacunación en el Liceo Amanda Labarca, de avenida Padre Hurtado Norte en la comuna de Vitacura.

Según sus propias palabras en la red social le pidieron un certificado médico “de modo inapropiado” al momento de intentar conseguir su dosis de la vacuna contra el COVID-19 este miércoles.

“Hoy fui al #liceoamandalabarca a intentar vacunarme, #COVID19 . No fue nada grata la experiencia dado el trato de la encargada de recepcionar. Lo comento porque creo que las formas son súper importantes en una sociedad. Me pidió certificado médico con modo inapropiado. Para luego decirme, de muy mala manera, que hoy se vacunaban personas con cáncer”, comenzó diciendo.

“Con un gesto bastante displicente me dijo que debía esperar no más. (Cuesta tan poco ser amable) personas así no debiesen atender publico. Menos aún si la idea es motivar a la vacunación“, cuestionó la exconductora de “Martes 13”.

Por último, señaló que “no cuento mi molestia porque me haya tocado a mi la mala experiencia. Lo hago porque considero que a nadie se debiese tratar mal. Si no estás capacitado para tratar público, busca otro trabajo y punto. @MuniVitacura”.