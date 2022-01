Maura Rivera Rivera emociona con historia de su perrito ‘Simba’: “Para que se motiven a adoptar”

Hace unos meses, les contábamos sobre la linda decisión que tomó la familia de Maura Rivera y Mark González de adoptar a un pequeño cachorro al que llamaron “Simba”.

Y ahora, nuevamente llenó de ternura las redes sociales tras compartir en Instagram un video con emotivo video con la especial historia de adopción

“Hice este video para que conozcan cómo llegó y cómo está nuestro Simba. Y no sé si es la canción o su historia, pero me emociona mucho verlo. La decisión más hermosa, una vez más gracias a Fundación Ayuda Callejeros y Mark González, porque la decisión no fue solo mía”, detalló.

“Ojalá esta historia sirva para que se motiven a adoptar. Cuando me preguntan qué raza es, digo con orgullo ‘ninguna, es adoptado. Sin duda la mejor decisión que tomamos. Qué lindo verlo crecer y ver lo feliz que es. Es un agradecido y eso lo irradia”, cerró, recibiendo bonitos mensajes de sus seguidores aplaudiendo esta iniciativa.