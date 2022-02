“Violencia femicida”: Patricia López realizó denuncia contra conductor que la habría agredido

La actriz Patricia López recientemente realizó una denuncia a través de las redes sociales, donde señaló que un hombre presuntamente la habría tratado de agredir en la carretera, mientras manejaba su automóvil.

“Estoy muy nerviosa… tengo que denunciar a este weón que casi me mató“, partió comentando la intérprete, detallando que este sujeto habría golpeado uno de sus retrovisores.

Tras esto compartió algunas imágenes en donde se veía al presunto agresor, donde además sumó: “Alerta machista, violencia femicida en la carretera“, sostuvo.

“Este asesino femicida me chocó e intentó hacer que chocara a alta velocidad. Me encerró entre una camioneta y un bus y al adelantarme me pasó a llevar el auto y me pegó un manotazo doblando mi retrovisor“, sostuvo la actriz.

Por último expresó: “Después que lo perseguí y encontré me tiró un ‘besito’. Fue un femicidio frustrado, pido ayuda o asesoría por favor“.

Aquí puedes ver algunas de las capturas del video, que finalmente eliminó: