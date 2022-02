Francisca Merino pidió disculpas a Kenita Larraín por antiguas críticas: “El karma de hablar de otras personas se paga”

Francisca “Pancha” Merino se disculpó con Kenita Larraín por las fuertes críticas que realizó en su contra durante su tiempo como comentarista de farándula.

El momento se vivió en un nuevo capítulo del programa “El Discípulo del Chef” de Chilevisión, el cual estuvo marcado por la llegada de la comunicadora.

“Yo dije pucha viene la Kenita y yo con todo lo que me burlé de ella. Entonces dije ‘tengo que decirle algo’. No puedo hacerme la loca, como que aquí no ha pasado nada”, señaló Merino en el espacio.

Posteriormente, la comentarista reveló lo que le dijo a la modelo: “Oye, disculpa si alguna vez fui mala onda contigo“, señaló.

A lo anterior, Kenita respondió: “No te preocupes. Lo importante es que cuando yo me encuentro con alguien es la oportunidad para arreglar las cosas (…) En la época del SQP te hacían trizas y como que igual sufrí harto, pero después entendí que era un programa”.

Por su parte, Merino señaló: “Fue otra etapa mía, yo ya cambié. Uno entiende después. El karma de hablar de otras personas se paga“.