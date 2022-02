Cecilia Gutiérrez confirmó tener material íntimo de Gala Caldirola tras polémica con Iván Cabrera

La polémica en torno a la entrevista de Antonella Muñoz, expareja de Iván Cabrera que lanzó graves acusaciones de abuso sexual y que luego las desmintió, continúa dando que hablar.

Recordemos que en la oportunidad la mujer acusó al ex “Rojo” de maltrato, así como de enviarle material íntimo de él junto a Gala Caldirola, quien era su pareja en aquella oportunidad.

Ahora, quien entregó detalles es esta situación fue la propia Cecilia Gutiérrez, quien en conversación con el portal Duplos se refirió a las pruebas que le envió Muñoz, previo a la entrevista que le dio.

“Conversé con ella porque me parecía importante que ella supiera el material que yo tenía. No voy a detallar qué material tengo porque obviamente pertenece a la intimidad de otras personas, no mía”, partió comentando la periodista.

Tras esto confirmó que los videos íntimos de Iván Cabrera y Gala Caldirola existen: “Antonella me mandó un material que ella tenía. Un material que yo lo compartí con Gala. Se lo dije a ella, lo dije en un programa y lo vuelvo a repetir, si hay una auto denuncia e Iván me lo pide yo lo voy a compartir, si ese material puede ayudar a esclarecer el caso, yo lo voy a facilitar”.

En esta línea se refirió a la decisión que tomó la modelo española frente la situación: “Ella tomó la decisión que encontró más pertinente que es no hacer nada por tranquilidad. Ella misma dijo que por salud mental prefería no hablar del tema, dejarlo pasar y me parece que en esto todas las decisiones son súper personales y cada uno puede hacer lo que quiera y uno no puede juzgarlo”.

Aquí puedes revisar la entrevista completa: