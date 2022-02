Miguelito arremetió contra Marlen Olivari en “El Discípulo del Chef”: Sergi Arola la defendió

En un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef” se vivió un complejo momento luego de que Miguelito arremetiera contra la ex showoman Marlen Olivari.

La situación se dio luego de que Marlen no se presentara junto a sus compañeros, ya que realizaba unos trámites que eran impostergables.

“En caso de eliminación, ya sabemos quién se va. Eso me tiene tranquilo“, soltó de manera inesperada Miguelito, lo que llevó a que el líder del equipo rojo, Sergi Arola, le preguntara si se refería a Marlén Olivari.

“Eres muy malo, Miguelito. ¿La generosidad que tuvo contigo Helhue la semana pasada no la tienes con la pobre Marlen?”, le preguntó el chef español, donde el ex “Morandé con Compañía” no se quedó callado: “Perdón, pero lo que hizo ayer…”.

Ante esto el español la defendió: “Pero tú no sabes cuáles son sus circunstancias mentales, quizás tenía un problema. Cocina muy bien, lo que hizo con Felipe (Izquierdo) la semana pasada estaba muy rico”.