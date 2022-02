Lisandra Silva expuso el inesperado mensaje que recibió respecto su segundo embarazo: “Pobres bebés”

El nombre de Lisandra Silva se ha mantenido bastante activo en las redes sociales y los portales, luego de que se encuentra en su segundo embarazo y ha caído el rumores de un supuesto quiebre amoroso, o también recibido críticas por su perfume.

Ahora la modelo cubana expuso un inesperado mensaje que recibió por su segundo embarazo, en donde se refirieron a la hija que espera, comparándola con Giselle, la hija de Gabriel Peralta, gemelo de Raúl, y su esposa Michele Jankelevich.

“Rézale al de arriba para que tu beba salga bonita, ya que Michu con su bebé dejó la vara muy alta. Si no es así, te echarás tú sola al agua, ya que si no se parece a ti se descubrirán todas las cosas que te has hecho en tu cara. Suerte con eso”, fue el mensaje que le dejaron a través de Instagram.

Junto a esto, sumó: “Pobres bebés. Lo que le espera si sale igual a Noah“, mensaje que no pasó inadvertido por la también empresaria.

“Le rezaré al de arriba porque salga sanita, y porque tenga una madre y un padre sanos que duren toda la vida juntos y la llenen de felicidad”, partió replicando Lisandra Silva.

Luego continuó: “Y rezaré también por tu alma. Porque está en la oscuridad. Que Dios te bendiga“, cerró la modelo.

Aquí puedes ver el intercambio de mensajes: