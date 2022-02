Paty Maldonado habló de situación que enfrenta Tonka Tomicic por Parived: “Que agarre sus cositas…”

El pasado miércoles la opinóloga Patricia Maldonado envió un mensaje a Tonka Tomicic, en medio de la polémica que existe respecto a Parived, quien se encuentra en el centro de la polémica debido al caso de joyas y relojes robados.

Cabe recordar que la exanimadora de “Bienvenidos” se ha visto involucrada en esta sitaución, debido a que varios cheques que habría entregado a su pareja, habrían sido protestados.

Respecto a esta situación la ex “Mucho Gusto” se refirió al tema en su programa online “Las Indomables“, señalando que debía dar un paso al costado en su relación, debido al actuar de Parived.

“Qué cag… más grande lo que está pasando con eso. Es un cag… del porte de un buque para qué estamos con leseras”, partió comentando Maldonado.

Luego sumó: “Voy a ser muy responsable en lo que voy a decir, yo no tengo por qué hacerme responsable de algún hecho ilegal que cometiera mi marido. Yo no me hago responsable”.

En esta línea relató que, si se encontrara en la posición de Tomicic, donde su esposo “comete un acto ilegal, pues que lo pague. Y si ese hecho ilegal me involucra a mí, como nombre, y hace que mi nombre se vaya a la cresta, que agarre sus cositas y se vaya“.

“Es una cosa personal. Cada persona reacciona como estime conveniente. Yo no podría aceptar ni permitir porque soy una vieja jodida y lo fui siempre. Si te quieren tanto y te aman tanto, ¿cómo un hombre se va a meter en un forro sabiendo que tu mujer, es conocida, es famosa? Me metes en el manso forro“, sumó pronto.

Tras esto Catalina Pulido cuestionó que Tonka sí aparece como responsable de los cheques, situación que Maldonado defendió.

“Yo he firmado cheques sin ningún problema. Ahora, si mañana aparezco vinculada con los relojes robados, que Jorge (Pino) se compre un pasaje a Marte, donde se lo raptaron una vez po, hue… más le vale. ¿Por qué no podrías pasar tú un cheque a tu pareja?”, cerró Maldonado.

Aquí puedes ver el registro: