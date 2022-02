Marcela Vacarezza critica al Colegio de Profesores por no querer volver a clases presenciales: “Aumenta más aún la brecha”

La expanelista de televisión, Marcela Vacarezza es una twittera muy activa, plataforma en la que suele publicar su opinión sobre diversos temas de contingencia nacional, sin pelos en la lengua.

Y durante esta jornada, llamó la atención tras publicar un tuit criticando la decisión del Colegio de Profesores de Chile sobre no asistir a clases presenciales para evitar contagios de coronavirus.

Esto, después de que Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Chile expresara su preocupación luego de que anunciaran el regreso a las salas de clase tras el aumento de casos de Covid-19 en el país.

“¿Se acuerdan cuando el Colegio de Profesores pidió que se les vacunara primero y con esto cambiaron el calendario de vacunación quedando primero? Bueno, aún no quieren volver a clases”, escribió Vacarezza.

Marcela defiende su argumento de la importancia de volver a clases presenciales

“Para todos los profesores que salieron a agredir, dije claramente ‘Colegio de Profesores’, comprobado que el no asistir a clases aumenta más aún la brecha, y eso va en desmedro de la salud mental de los niños”, señaló en la plataforma virtual, lo que sacó ronchas entre algunos profesores.

Fue por esto, Marcela volvió a defender su punto de vista con nuevos argumentos.

“Me han puteado de lo lindo por ese tuit. No dice nada que no sea verdad. Las razones por las que no quieren volver podrán compartirlas o no. Y si hablamos de empatía, mientras los colegios privados siguen en clases, la brecha también sigue aumentando”, añadió.

“Puteen a quien se debe entonces. Nadie dice que no trabajaron durante la pandemia teniendo que adecuarse a sistemas quizás totalmente nuevos para algunos, pero en algún minuto se debe volver porque el daño de no hacerlo es mayor”, cerró, generando diversas reacciones en la red social.

Me han puteado de lo lindo por este tuit. No dice nada que no sea verdad. Las razones por las que no quieren volver podrán compartirlas o no. Y si hablamos de empatía, mientras los colegios privados siguen en clases la brecha también sigue aumentando. https://t.co/qyyJLBiDOP — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 17, 2022