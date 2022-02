Oriana Marzoli rompió el silencio tras su detención: “Ninguna mujer merece pasar por esto”

Ha unos días Oriana Marzoli fue detenida por la policía española debido a un altercado con su exnovio tras una discusión.

De acuerdo a la información que circuló, los protagonistas de esto debieron ser trasladados a dependencias judiciales.

Bajo este contexto finalmente Marzoli rompió el silencio. y publicó un video a través de la plataforma Mtmad, en donde aseguró que los medios tergiversaron la historia.

“No ha sido como lo han querido vender en televisión“, partió comentando la exchica reality, que relató que este altercado fue una “discusión fuerte”.

Tras esto, detalló: “Estoy bien. Yo no he sido la que ha provocado la situación. Ha sido una situación de celos de la otra persona“, añadiendo pronto que “ninguna mujer merece pasar por esto”.

Si bien los primeros rumores señalaron que fue ella quien inició esta violenta discusión, en el registro Marzoli desmintió esto. “No soy una desquiciada como mucho me quieren vender”, aseguró.

“Puedo ser de una manera en un reality, sabiendo que están grabando y teniendo un trabajo que hacer. Pero otra cosa muy diferente es como yo soy adentro de mi casa. Soy una persona normal. Normal y con mucha paciencia“, relató.

Luego continuó: “He aguantado muchas cosas porque estaba completamente cegada (…) No quería ver la realidad, no me apetecía. Es mi culpa por haber estado pegada, es mi culpa haber permitido este tipo de cosas (…) Las mujeres se quieran lo suficiente para que digan basta en el momento que hay que decir basta y no aguantar nada”.

Por último la ahora influencer afirmó que la relación con este hombre terminó y pretende no volver a coincidir con él, mientras que ambos habrían acordado no entregar declaraciones a la policía.