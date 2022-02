Mon Laferte comparte primera fotografía junto a su hijo: “Esta soy yo, en modo mama primeriza”

Mon Laferte sorprendió a sus seguidores con una nueva publicación en su cuenta de Instagram. La cantante nacional compartió una fotografía junto a Joel, su primer hijo.

Esta es la primera postal de la intérprete junto al bebé a una semana de su nacimiento. En la imagen se puede ver a la cantante sonriendo y abrazando al pequeño, quien es abrigado con una manta color café.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, ¡pero es imposible! El necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mama primeriza, despeinada y trasnochada, ¡Pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida!“, escribió la cantante en la publicación.

Posteriormente, realizó algunas confesiones sobre su primera semana como madre: “No se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas 😳. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes 🤣 Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo 😩😂”, expresó.

Finalmente, Mon señaló: “Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta. ¡SOY MAMÁ!”.

Revisa la publicación de Mon Laferte a continuación: