¡Ya tiene vestido de novia!: Denise Rosenthal comparte sus nervios por especial momento

El 9 de noviembre, los fans de la cantante Denise Rosenthal enloquecieron con la noticia de que contraería matrimonio con novio, el también músico Camilo Zicavo.

“Un hogar y un refugio junto a ti”, escribió la cantante junto con un emotivo video en el que se muestra recibiendo el anillo de compromiso por parte del miembro de la agrupación “La Moral distraída”.

En el post se ve a Denise sorprendida, frente al joven, mientras sostenía el anillo que, posteriormente, mostró la cantante en la misma publicación, donde escribió “Le dije que sí”.

“Me voy a poner a llorar”

Y ahora, la artista dio un importante paso en camino al gran día, ya que según mostró en sus historias de Instagram, ya llegó su vestido de novia.

“No me lo quiero probar, me voy a poner llorar”, escribió Denise, quien luego volvió a publicar: “Además me da nervios. ¿Si no me queda tan bien? ¿Es la ansiedad?”.

Revisa estos momentos: