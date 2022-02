Antonella Ríos recuerda cuando participó por el reinado de Viña: “Lo pasé mal”

Es la última semana de febrero y es imposible no recordar el Festival de Viña, que se tomaba las pantallas en esta misma fecha.

Y en el contexto de rememorar episodios de este show, la panelista de “Me Late”, Antonella Ríos habló sobre su participación en el Festival de Viña del 2013, donde participó por el reinado del certamen, el que finalmente ganó Dominique Gallego.

Sin embargo, la actriz no tiene buenos recuerdos de este momento.“Uno se tenía que pasear ahí para tener pega el resto del año”, comenzó Antonella.

“Ese año yo participé de reina y lo pasé mal. En esa época yo estaba con mucha pega, y yo iba a participar como reina, cosa que no quería… Lo hice como una jugada para que La Red esté presente”, confesó.

No hubo apoyo de La Red

“Cuando fui, empecé a cachar que no contaba con el apoyo de mis compañeros de canal, no de la Janine y cuando cacharon que perdí por 20 votos, me ganó la Dominique Gallego, todos se fueron y me dejaron sola”, aseguró.

“Yo estaba a las 7 de la mañana en Mujeres Primero y después Intrusos, entonces yo trabajaba todo el día… No guardo rencor, pero igual la gente de la época, que saben quiénes son, se portaron súper mal”, sostuvo destacando el apoyo de Alejandra Valle y Michael Roldán.

Ríos también abordó la polémica que se creó cuando ella se acercó a Dominique Gallego luego de que ganara la competencia, asegurando que fue a felicitarla y terminó en un mal momento.

“La fui a saludar y estaba con la alcaldesa, la fui a felicitar y ella no lo tomó bien, la prensa tampoco, y dijo que yo fui a boicotearla. Ahí sí que me enojé”, agregó, afirmando que si bien la pasó mal, hoy le causan risas esas polémicas.