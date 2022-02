Coté López se someterá a operación en sus ojos: “Tengo miedo”

Recordemos que semanas atrás, la empresaria sostuvo que había acudido a la clínica para hacerse un chequeo en la vista debido a que

Y hoy, la esposa de Luis “Mago” Jiménez junto con publicar una importante noticia, dio más detalles de esta intervención.

“Hola holaaaaa mi genteee bella, quiero contarles algo, la verdad se los iba a contar después pero mañana (hoy) me operarán los ojos así que no sé si podré usar el cel”, señaló.

“Lo sabría si hubiera ido a la consulta… pero no pude porque estaba full trabajo así que llegaré mañana, me voy de unas fotos de campaña de Be directo a operarme”, escribió sobre su estado de salud.

“Ya me fui pa otro lado jajaja así que les cuento mejor lo que quería contarles o seguiré hablando hasta agotar las letras del post. Bueno, el día 1 de marzo abriremos nuestra primera tienda POP UP de @CloByCote no me lo creo ni yo”, reveló, confirmando que abrirá una tienda con sus productos de belleza en el mall Parque Arauco.

“Toy feliiiiiiz, muy estresada pero muy FELIZ. AAAAHHH quiero gritar jajaja chemimareee”, añadió recibiendo mensajes de felicitaciones por su hito personal y laboral.

Durante la tarde de este martes mostró sus nervios por el procedimiento médico que se iba a realizar a través de sus historias. “Me voy a cambiar, sacar el maquillaje y me voy a la operación. Estoy cag… de miedo. Tengo que estar a las 16:30, se supone que es a las 17:30 y que me van a echar cosas en el ojo, no sé… tengo miedo”, reveló horas previas a la operación.