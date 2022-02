Consuelo Holzapfel revela por qué dejó las teleseries dirigidas por Vicente Sabatini

Sin lugar a dudas, la actriz Consuelo Holzapfel, es una de las más reconocidas de teleseries chilenas, sobretodo en los noventas.

Pero en el año 2002 tuvo una abrupta salida del rubro. Fue en el rodaje de “El circo de las Montini”, donde una situación, acabó por provocar su salida del elenco dirigido por el hombre fuerte de las producciones de TVN en ese momento: Vicente Sabatini.

“Como buena valdiviana, me vino la saturación santiaguina y empecé a trabajar interna y silenciosamente la posibilidad de salir de Santiago. Empecé a agotarme, a estresarme de la capital, porque tenía un alma provinciana”, detalló la actriz en conversación con el podcast “Impacto en el Rostro”.

Consuelo confesó que el ajetreo de Santiago la colapsó. “Lo primero fue el clima, el smog, estos calores de verano, los fríos invernales y la falta de agua. Y los tacos me volvieron loca”, explicó.

Es por eso que apenas se le abrió la posibilidad, se fue a vivir a la región de Valparaíso. “Empecé de a poquito a vislumbrar un cambio de vida, hasta que se empezó a armar un cuento familiar y mis dos hijos estaban felices, porque llevábamos un buen tiempo viniendo a esta zona de la costa . Tenían amigos y ya habían creado ciertos lazos”.

Pero fue en ese entonces que Sabatini llamó a Holzapfel para integrarse al elenco de “El Circo de las Montini”. donde los actores debieron someterse a un entrenamiento especial en actos circenses, pero ella no pudo. “Todo me daba mucho terror, mucho miedo, no tengo esa destreza y en ese minuto dije si entro a esta teleserie, me demoraré un año en realizar el plan (de irse de Santiago) y tomé la decisión. Le expliqué a Sabatini lo que me estaba pasando y me entendió”.

¿Y extrañó las teleseries? “Eché de menos muchas veces las teleseries. Pero cambié una cosa por otra”, sostuvo.

Recordemos que posteriormente en el 2004, volvió al área dramática para participar en “Destinos cruzados” de TVN. Y realizó sus últimas teleseries en Mega, donde estuvo en “Sres Papis”, “Perdona nuestros pecados” e “Isla Paraíso”.