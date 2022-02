Patricia Maldonado reveló estar trabajando en ambicioso proyecto televisivo: “Va a como dé lugar”

La ex “Mucho Gusto” Patricia Maldonado tiene un gran proyecto entre manos, mientras se mantiene vigente con su programa de YouTube “Las Indomables”, que conduce con Catalina Pulido.

Fue así en el último episodio de este show online la comunicadora reveló sus deseos de tener un canal de televisión, con el fin de poder emitir contenidos de su agrado.

“La próxima semana tengo una reunión con algunas personas muy dedicadas a la televisión y tengo una conversación con ellos para poder tener el canal“, reveló en la plataforma de videos.

Junto a esto precisó que “en marzo voy a hacer una campaña para que todos me ayuden y me apoyen”.

“Tenemos que conversarlo, tenemos reunión con la gente porque la verdad es que quiero hacer un canal”, reveló mostrándose entusiasmada sobre su nuevo proyecto.

“Creo estamos en el momento justo porque necesitamos un canal, necesitamos pasarlo bien“, aseguró la animadora.

Junto a esto también señaló que el proyecto va “sí o sí”, a pesar de las críticas que podría recibir: “El canal va a como dé lugar, aunque me hagan la guerra, aunque me digan vieja facha, aunque me digan que me voy a morir, que me van a matar, el canal va“, afirmó.