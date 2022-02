“Se va mi amora”: Alison Mandel se despide de su amiga Camila Stuardo con lindas fotografías

La semana pasada les contábamos que la periodista Camila Stuardo tomó la decisión junto a su familia de radicarse en México debido a una gran oportunidad laboral que se le presentó.

“Hoy se convierte en una realidad que nos llena de nervio, ansiedad, optimismo, pero por sobre todo, felicidad ¡Nos vamos a vivir a México!”, escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram.

Y su gran amiga, la comediante Alison Mandel, durante esta última jornada le dedicó unas tiernas palabras de despedida, deseándole lo mejor del mundo en esta nueva etapa de su vida.

“Se me va mi amora. mi @camistuardo que entiende cualquier conflicto que una tenga sin cuestionar nada. Mi amiga que hace que me tire al suelo a reír, la que siempre está preocupada de mí, de si algo me falta y si necesito algo”, escribió junto a varias fotografías significativas de ambas durante toda su historia de amistad.

“Es una amistad que mucha gente nos pregunta “Cómo son amigas si son tan distintas?” Y sí lo somos y por eso la amo más. Ella toma la vida con más valentía, es enérgica, es hermosa y muy talentosa. Que lindo que la vida nos unió y que lindo que la vida te ponga en México cabrona, un sueño mi reina, ahora a brillar como solo tú sabes hacerlo si ya hasta hablas como Mexicanota wey,”, agregó.

“Allá te iré a ver con todo mi amor ahhh y fui la primera amiga en enterarme de este plan y la primera en decir ÁNDATE!!!!!! (Quería quebrarme al contar esto) te amo mi @camistuardo”, finalizó recibiendo lindos mensajes de sus seguidores.