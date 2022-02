María Luisa Godoy explica que estuvo a un paso de dejar “Buenos días a todos”

Para nadie es un misterio que el matinal “Buenos Días a Todos” está lejos de brillar como en sus mejores momentos. Es más, en un momento se habló de que el ambiente entre sus tres conductores, Gonzalo Ramírez, Carola Escobar y María Luisa Godoy, no era de los mejores.

A pesar de que nunca hubo una confirmación oficial sobre este supuesto conflicto, lo cierto es que en el capítulo del pasado jueves de “Socios de la parrilla”, tuvo como invitada a la animadora María Luisa Godoy, quien reveló detalles inéditos sobre el difícil año 2021 que debió enfrentar-

“Fue un año difícil. Me costó volver, porque venía de la pandemia. Yo nunca me había tomado el posnatal, era la primera vez que me tomaba el posnatal de seis meses, fui muy feliz, entonces ya me costó mucho volver. Y fue una adaptación difícil”, comenzó su relato.

Luego siguió sincerándose: “debo reconocer que pasaron muchas cosas que me hicieron pensar si seguía o no seguía en el matinal. De hecho tuvo algunas conversaciones. En un minuto sentí… nunca puse una carta de renuncia, pero sí pensé que se había cumplido un ciclo. Pensaba que estaba en otra etapa, quería hacer otras cosas”.

Sin embargo, luego de unos meses y varios cambios que se realizaron, volvió a reencantarse con el proyecto y . seguirá este 2022 en la conducción.

“Me quedo en el matinal. Y contenta de quedarme. Y estamos contentos con mis compañeros también… por cualquier suspicacia. Hubo una etapa de adaptación, pero yo sentía que se cumplía un ciclo. Lo sentía profundamente”, cerró.