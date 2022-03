José Luis Repenning desclasificó qué le dijo a Priscilla Vargas tras confesarle la propuesta de Canal 13

Les contábamos que la notica que remeció al espectáculo la semana pasada, fue que Priscilla Vargas dejó Mega después de 20 años trabajando en el área de prensa del canal, para embarcarse en un nuevo desafío en la conducción de la segunda temporada de “Aquí somos todos”.

Una decisión compleja, que conversó previamente con sus personas más cercanas, entre ellas su colega y amigo José Luis Repenning, quien confesó que tenía sentimientos encontrados, ya que si bien no quería que la tomara, porque la extrañaría, le aconsejó que se arriesgara en este proyecto.

En entrevista a LUN, el conductor de noticias aseguró que “es un mazazo para mí, para sus colegas y para el canal. Fue todo muy sorpresivo y en el canal la Priscilla es muy querida”.

Los partners se separan

Junto con ello, reconoció que “yo estoy de muerte, imagínate si llevamos casi 20 años trabajando juntos. Hicimos un lindo grupo y yo y la Prisci nos hicimos súper partner, tenemos una amistad súper especial”.

“Cuando me comentó en Tongoy que la habían contactado siempre le dije que escuchara y que viera la mejor opción. Después cuando me contó más detalles ella estaba fascinada y yo no sabía mucho qué hacer porque no quería que se fuera, pero al final uno ve su crecimiento y creo que era muy buena opción”, recordó el periodista sobre cuándo le consultó por esta oferta.

Finalmente, aseguró que “sé que le va a ir bien y ella va saber sacarle el jugo a toda su experiencia y empatía con la gente”.

Somos “muy compinches”

Y este miércoles, Repenning siguió ahondando en el tema, a través del programa de Instagram de José Miguel Viñuela en la cocina con la Nené, donde clasificó que fue “terrible” que se vaya porque son muy partner, “muy compinches”.

“Uno como buen amigo siempre tiene que pensar en lo mejor que uno cree para su amigo, y yo siento que ella tiene mucho que explorar, mucho talento y condiciones para hacer muchas cosas. Alguien lo vio y agarró una pinza y se la llevó”, agregó.

A su vez, desclasificó que “ella estaba con sus inseguridades, porque le da pena, quiere mucho a la gente del canal, además ella es Mega, y era un paso muy difícil de dar, y yo la empujé a que lo diera”, destacando que “Aquí somos todos” es un traje a la medida para ella.