“Ques quesé”: Yann Yvin estrenará nuevo programa en la señal cultural 13C

Si hay algo que les gusta a los franceses, definitivamente, es el queso. Así lo ha demostrado el chef y comunicador Yann Yvin, quien comenzará un viaje culinario por todos los lugares de Chile donde se produce queso, tanto de manera industrial como artesanal.

“Ques quesé” será el nuevo espacio que se exhibirá por 13C desde este sábado 5 de marzo a las 22:30 horas y que será conducido por el histórico jurado de “MasterChef”.

El querido chef asegura que a través de la ruta gastronómica, los televidentes podrán aprender sobre muchos tipos de quesos, profundizando en todo su proceso de elaboración. Desde el cuidado del pasto y el ganado, hasta las diferentes recetas y formas de consumo, pasando por los distintos cuajados y añejamientos.

Pero esto no será todo. La producción se adentrará en la elaboración de todos los variados productos que se pueden maridar con este noble alimento: vinos, espumantes, cervezas, panes, frutas, etc. Además, se descubrirán recetas que involucran el queso como elemento primordial.

Viaje de Arica a Chiloé

Las historias humanas y familiares también tendrán un protagonismo importante, ya que se darán a conocer toda clase de emprendedores, artesanos y productores que mostrarán la belleza y calidez de la gente en Chile, desde Arica hasta Chiloé. Para Yan, esto último fue trascendental e hizo que la experiencia de grabar este programa se convirtiera en algo tremendamente enriquecedor.

“Fue realmente algo increíble porque tenemos mucho contacto humano. No hay que olvidar eso: detrás de cada producto y artesano, hay una historia y una familia, entonces cada producto nace de una pasión, de una emoción, de un recuerdo, de una entrega de conocimiento entre padre e hijo. Fue un programa muy rico en el sentido verdadero de la palabra”, comenta el conductor del nuevo espacio de 13C.

El chef agrega que en todos los lugares que visitaron, se encontraron con grandes personas y vivieron inolvidables momentos. Como en el norte de Chile, precisamente en lugares como el valle de Lluta y Azapa, verdaderos oasis donde también hallaron gente apasionada con lo que estaban haciendo y muy buenos productos, que surgen desde inesperadas praderas verdes, que son increíbles de ver en zonas como Arica.

Así como descubrieron parte de la cultura y gastronomía Aymara en la XV Región, después arribaron a distintas zonas, como el Valle del Elqui, donde encontraron un increíble queso de cabra con una linda historia. “Luego pasamos por la zona central en Casablanca, con otro tipo de producto. Más adelante, empezamos a ver el queso fresco de Peralillo que fue también un gran momento, porque es un emprendimiento solo de mujeres, con una potente historia que hizo del capítulo algo súper bonito. Posteriormente, bajamos al sur hasta Puerto Varas, la zona más emblemática de Chile en términos de quesos, aquí hay un queso en cada kilómetro. También Chiloé con lo suyo, con queso de oveja, queso de cabra y queso de vaca. Por supuesto, cada lugar fue una oportunidad privilegiada con los artesanos”, detalla Yann.

La pasión por el queso

Uno de los quesos que más llamó la atención del empresario gastronómico fue el queso fresco de Peralillo, que en 24 horas de maduración logra convertirse en un producto de muy buena calidad. “Sabemos que Chile tiene una buena calidad de leche y ahí se nota la calidad de la materia prima, en el sabor del queso fresco. Realmente es un producto increíble”, a lo que añade que el otro queso que se robó su atención fue el de cabra: “Es muy grandioso ver cómo las cabras van a la ordeña tranquilas y ordenadas. Fue hermoso verlo en Chiloé y Valle del Elqui”.

La pasión de Yann por el queso es infinita y no podría decir cuál es realmente su variedad predilecta, “es imposible decir cuál es mi queso favorito porque el abanico de queso es tan amplio que sería ‘racista’, casi, decir que hay solo un queso que me gusta. Cada uno tiene su sabor, historia y cada momento del día uno tiene ganas de uno o de otro. No tengo uno en particular, pero me gusta mucho el queso de cabra y el roquefort”.

Para toda la variedad de quesos chilenos, el chef internacional recomienda que se prueben con vinos blancos como el chardonnay o sauvignon blanc, ya que ayudan para desarrollar un poco más el paladar, dado que la frescura de las cepas blancas ayudan a apagar un poco el lado de grasa del queso.

El comunicador francés sintetiza que este nuevo espacio es un imperdible de la señal cultural del 13, “por el recorrido que hicimos a través de Chile, los diferentes procesos que pudimos descubrir y las nobles historias de distintos artesanos que con mucha pasión están generando un producto de talla mundial”.