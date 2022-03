El “Puma” Rodríguez revelará detalles de su enfermedad en “De tú a tú”: “Me gustaría volver a Viña como una especie de despedida”

Este domingo, después de “Tele13 Central”, Canal 13 estrenará la segunda temporada de “De tú a tú”, el programa de entrevistas donde Martín Cárcamo conversa en profundidad con figuras de renombre en la intimidad de sus casas. Y el primer invitado de la temporada será ni más ni menos que José Luis Rodríguez, “El Puma”.

En la ocasión, el ídolo venezolano se referirá al trasplante doble de pulmón al que tuvo que someterse en 2017 por la fibrosis pulmonar que lo aquejaba. “Tú puedes pasar sin comer varios días, sin tomar agua varios días, pero sin respirar, ni un minuto. Yo tenía 50 pies de cable desde mi cuarto hasta acá para poder moverme. Yo tenía que usar 20 litros de oxígeno para bañarme. Con esta enfermedad tú no puedes ni calzarte, ni vestirte, te conviertes en un niño de 2 años”, dirá.

Según su testimonio, fue a fines de los 90 cuando lo diagnosticaron, pero recién a inicios de los 2000 se evidenciaron los síntomas. “Traté de ocultarlo. Me empezó el 2000, estaba grabando y sentí que el tono me bajó y que no podía llegar. De ahí comencé el declive. Intuyo que, como soy cantante, los pulmones seguían funcionando y funcionando, hasta que llegó un momento en que era tanta la fibrosis, que ya va llegando a la parte de arriba”, contará. De ahí en adelante, su último show fue en Barranquilla, Colombia, en 2016, y en él tuvo que ponerse oxígeno en el escenario. “Seguí para cumplir con la gente. Se cumplió y canté, pero ya no podía ocultarlo más. Dije ‘me pongo oxígeno, no doy más, y me voy a Miami a internarme’”.

Otra historia que contará será la del origen de su mayor éxito, el “Pavo Real”, tema que compuso mezclando tres canciones muy diferentes. “El ‘Pavo Real’ es un joropo, y los joropos no se pueden bailar internacionalmente. Y yo decía, ¿cómo llevo esta cosa al exterior? Entonces en el piano me puse a darle y a darle, y le puse el “Numerao numerao”, que es de otra canción, un corrido, y la puse juntas con el ‘Pavo Real’. Y después me inspiré en Aretha Franklin, en sus coros, porque yo la admiro mucho, e hice el ‘Pavo Real, uuuh’. Era un coro sin parar todo el tiempo, me gusta ese coro sabroso”, revelará.

A propósito del Festival de Viña, uno de los escenarios más importantes de su carrera, el “Puma” contará los pormenores del recordado incidente de 1988, cuando se negó a dejar el escenario de la Quinta Vergara hasta que le dieran una gaviota de plata. “Yo sentía que algo me detenía en el escenario. Yo quería irme porque estaba nervioso con lo de la alcaldesa, Antonio que estaba molesto y lo veía cómo se daba vueltas y se movía. Me quedé ahí, pero no fue a propósito, yo sentí que algo o alguien me dijo ‘quédate ahí, no te muevas’”, confesará.

En cuanto a la frase con la que cerró ese incidente, “hay que escuchar la voz del pueblo”, el artista confesará que no la pensó previamente. “¿Tú crees que yo pensé esa frase? Esa frase salió sola, yo no la inventé, yo no la pensé. Fluyó dentro de mí, salió y punto. Era un momento de una dictadura de Chile muy fuerte y realmente fue muy importante para Chile. La gente recibió esa frase como un refrigerio, como un alivio, porque alguien estaba diciendo algo”, contará.

Por el cariño que le tiene a ese escenario, el cantante asegurará que, ya recuperado de su enfermedad, quiere regresar a la Quinta Vergara. “Me gustaría volver a Viña como una especie de despedida. Viña del Mar tiene una magia que tú no la ves en otro país. Pasa algo inusual, y los chilenos a veces no se la creen”.

