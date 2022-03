La emotiva reflexión de Lisandra Silva tras especiales vacaciones en el sur de Chile: “No necesitamos tanto para ser felices”

Lisandra Silva disfrutó de especiales días de descanso en medio de la naturaleza en el sur de Chile. La modelo se trasladó hasta la región de La Araucanía junto a su hijo Noah y a su pareja, Raúl Peralta, lugar desde donde envió un potente mensaje a sus seguidores.

Es necesario destacar que Lisandra compartió varias postales de sus vacaciones en su cuenta de Instagram. En las imágenes se le puede ver en familia y luciendo su avanzado segundo embarazo.

En una de las fotografías donde posa con un conjunto deportivo en un amplio prado, la modelo escribió: “Amo la naturaleza y el campo me llena de paz, me renueva. Ver a Noah corriendo en el valle casando mariposas y sorprendiéndose por las flores silvestres me hace pensar que no necesitamos tanto para ser felices”.

A lo anterior, agregó: “La felicidad está en lo simple. Vivimos momentos difíciles, pandemias, guerras… Abracemos nuestras familias y oremos fuerte por La Paz, por un Mundo más sano y menos violento. Por menos codicia y mas amor y empatía”.

Las palabras de Lisandra no dejaron indiferente a sus seguidores, quienes reaccionaron con miles de Me Gusta y múltiples comentarios donde aplauden su reflexión.

Revisa las fotografías de Lisandra a continuación:

