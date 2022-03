Maite Orsini frenó en seco a Gonzalo de la Carrera: “Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”

Un tenso diálogo habría existido entre Maite Orsini y Gonzalo de la Carrera en el Congreso, de acuerdo reveló el diario La Tercera.

Este intercambio se debió que el diputado del comité republicano habría estado perdido en su arribo, por lo cual recurrió a pedir ayuda de la joven.

No obstante, este diálogo no se dio en los mejores términos, de acuerdo a lo que señala el citado medio.

“¿Por dónde llego a las oficinas?“, habría sido la pregunta que le realizó Gonzalo de la Carrera a la joven, frente a la cual el miembro del Partido Republicano obtuvo una inesperada réplica.

“¿Por qué crees que me puedes llamar públicamente escort y después pedirme favores, saco de….? Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra“, le respondió Orsini.

Estos últimos dichos se enmarcan en las palabras que emitió Gonzalo de la Carrera el 2019, donde la criticó por sus fotografías del pasado, como exrostro de TV.