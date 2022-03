“Para mí es un gran desagrado”: Javiera Díaz de Valdés explicó que no testificará a favor de Nicolás López

El pasado miércoles el periodista Rodrigo Fluxá, autor del libro “Los Pecados de Nicolás López, participó en el matinal “Mucho Gusto”, donde entregó detalles de la formalización del cineasta por delitos de violación y abuso sexual reiterado.

En medio de la entrevista que entregó, Fluxá relató que “lo que no ha pasado en el caso Weinstein ni en ningún otro país del mundo, es que actrices vayan a testificar a favor del acusado… va a pasar acá. En la lista de testigos está Paz Bascuñán, Loreto Aravena, Javiera Díaz de Valdés e Ignacia Allamand“.

Tras enlistar estos nombres, las críticas de los cibernautas no tardaron en recaer en las actrices, quienes las cuestionaron por el apoyo que le habrían brindado a Nicolás López.

Una de las que recibió comentarios fue la actriz Javiera Díaz de Valdés, la cual le respondió a sus seguidores a través de Instagram.

Frente a los cuestionamientos, la intérprete replicó: “Gracias por preguntar en vez de afirmar. Lo valoro mucho. La verdad es que no testifico a su favor. Me involucraron y fui citada por Fiscalía. Mi deber es contestar las preguntas que me hagan con la verdad. Pero para mí es un gran desagrado“.

Por último, sostuvo que “cuando la fiscalía te cita a declarar es ilegal no asistir“.