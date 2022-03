Cristián de la Fuente tras intento de homicidio de su hija: “Voy a estar en Chile luchando para que estos asesinos no sigan en la calle”

Hace algunos días el actor chileno Cristián de la Fuente sufrió una encerrona, mientras iba acompañado de su hija Laura, quien sufrió un impacto de bala cuando se dirigían a un campo de golf en Lo Barnechea.

Los asaltantes, quienes se movilizaban en motocicleta, interceptaron el vehículo del esposo de Angélica Castro, quien intentó evitar la acción de los antisociales. Sin embargo, los sujetos dispararon hacia el auto y una de las balas impactó en una de las piernas de su hija. La joven fue derivada hasta la Clínica Alemana, donde fue ingresada a pabellón para realizarle una intervención quirúrgica.

Ante esto, Angélica y Cristián, en Tendencias de radio Agricultura, detallaron este lamentable hecho y conversaron sobre la ley Tamara.

“El cáncer y los niños son mi bandera de lucha”

El también productor de cine afirmó en el espacio radial que su bandera de lucha siempre fue el cáncer, pero que debido a esta lamentable situación los niños también son una causa por la cual trabajar.

“Cuando le meten una bala a tu hija en la pierna al frente tuyo, tú lo tomas como una bandera de lucha pública y aún más fuerte, y eso es lo que estamos haciendo”, dijo de la Fuente, añadiendo que “siempre he luchado por causas, pero cuando te tocan más, así como el cáncer -por ejemplo- uno lucha mucho más fuerte”.

“Lo tomo así porque lamentablemente me tuvo que pasar algo tan duro como esto, no es que los niños no me haya importado, toda la vida me han importado; no es que mi hija no la ame, toda la vida la he amado. Pero falta que un desgraciado nos dispare a dos centímetros de la cara y que esa bala que supuestamente iba para mí, no iba para mi hija, iba para mí“, señaló.

En la instancia, también aprovechó de invitar a quienes se quieren sumar por impulsar la ley Tamara, “para que esto sea una realidad y vivamos en un país sin violencia“.

“Yo no me voy a quedar callado, porque no quiero que esto siga pasando en mi país. Y yo no es que viva en Miami, vivo hace tres años en Chile y no es que me vaya a escapar, porque no me voy a escapar para ningún lado, voy a estar en Chile luchando para que estos asesinos no sigan en la calle“, afirmó.

Revive aquí la intervención de Cristián de la Fuente en Tendencias: