Yamila Reyna felicita y defiende con todo a Diego “Mono” Sánchez con potente mensaje

El arquero Diego “Mono” Sánchez sí que tiene una mujer corajuda al lado.

Y es que durante la noche del jueves, Deportes Antofagasta le ganó por 2-1 a la Unión Española en el estadio Santa Laura, quedando clasificados para la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿Cómo lo hicieron? Resulta que para todo se definió por lanzamientos penales, donde la figura indiscutida fue el Diego Sánchez. quien se lució con su actuación durante el partido y posteriormente atajando dos lanzamientos directo al arco.

Por eso, su pareja y futura esposa, Yamila Reyna quiso elogiarlo en redes sociales y realizar una fuerte defensa “Felicitaciones amor. Tan merecido este triunfo, tanto tuvo que pasar, mucho tuviste que aprender y acá estás, haciendo historia en tu nuevo hogar”, escribió.

La actriz argentina aprovechó el momento para repasar las duras críticas que recibió su novio el año pasado, las que incluso gatillaron su salida del conjunto de colonia.

“Así se hace la pega, con pasión garra y talento, así se tapan bocas y cuando digo esto no me refiero a la hinchada de Unión, que por lejos han sido tan respetuosos. Me refiero a los que te dieron la espalda en los momentos difíciles, a los que te aniquilaron por los errores cometidos como si ellos jamás se hubiesen esquivado, a los que se atrevieron a decir que estabas acabado. Porque acá estás fuerte enfocado, sigiloso como un puma y más Mono Sánchez que nunca”, remató.