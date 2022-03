Marcela Vacarezza criticó a ministra Siches por abusar en su discurso “del rol de mujer y madre”

Marcela Vacarezza lanzó una fuerte crítica a la ministra del Interior, Izkia Siches, por “abusar del discurso de mujer y madre”. La mediática figura del espectáculo nacional, esposa del conductor Rafael Araneda, realizó el comentario por medio de su cuenta de Twitter.

Es necesario destacar que la nueva polémica partió con una nota sobre Siches publicada por CNN. En ella se describe un video compartido por la autoridad en sus redes sociales donde realiza un balance de su primera nota en la cartera.

“Me ha tocado liderar un Ministerio exigente sin descuidar mi labor de mamá. Si bien ha sido cansador, he sentido la gratificación de trabajar por todas las personas de este país (…) Este trabajo recién comienza, no ha estado exento en dificultades pero también ha estado cruzado por mis roles de madre y de mujer“, señaló la ministra.

Junto con lo anterior, Siches señala que ha recibido el apoyo de su esposo y padres, quienes han cuidado y trasladado a su hija (aún lactante) para que esté junto a ella en sus extensas jornadas laborales.

“Tenemos que hacer que las instituciones se transformen y permitan que la corresponsabilidad nos permita desempeñarnos en roles como en el que hoy estoy”, complementó Siches.

El tema no dejó indiferente a Vacarezza, quien rápidamente decidió manifestar su opinión sobre la postura de la autoridad en su cuenta de Twitter.

“Algo me produce cuando ya se empieza a abusar en el discurso ‘del rol de madre y de mujer’. Muchas mujeres lo han hecho siempre, y no me cabe duda que en peores condiciones”, criticó el ex rostro de televisión. Además, posteriormente señaló “vengan de a uno”.

Las palabras de la comunicadora no dejaron indiferentes a los internautas, ya que mientras algunos apoyaron la postura de Marcela, otros cuestionaron su opinión.

“Que haga visible que es mamá y trabaja la hace mas cercana aún. Ella podría tener nana y dedicarse más a su pega de ministra, pero prioriza ambos aspectos de su vida”; “A mí me produce algo cuando se tuitea desde una situación de confort sin conocer y sin siquiera querer conocer la realidad de compatriotas” y ” El gusto de hacer un doble análisis. Y claro que te produce algo porque desde tu ‘visión’ jamás entenderás lo que se quiere transmitir”, fueron parte de los duros comentarios.

Revisa la publicación de Marcela Vacarezza a continuación: