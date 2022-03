Kika Silva una vez más se refirió a su amistad con Benjamín Vicuña: “Abúrranse de buscarle pareja”

Ya han pasado unos días desde que Benjamín Vicuña habría sido infiel a su actual pareja, Eli Sulichin, con nada más que la influencer nacional Kika Silva.

Si bien la joven desmintió este rumor en primera instancia, la rubia volvió a tocar este tema en el programa “Desde mi cocina con la Nené”, de José Miguel Viñuela.

“Yo al principio me sorprendí. Cacha que la última vez que lo vi fue en ese día del evento y le dije ‘¿Con quién te van a molestar ahora?’, le tiré la talla”, partió señalando.

Luego continuó: “Está bien, tiene su pasado, tiene sus cositas pero también un poco mucho. O sea, no puede ser. Siempre yo he visto que lo involucran con cosas, así que no tienen nada que ver. Puede tener sus cositas, pero ya se pasan. Abúrranse de buscarle pareja”.

Por último, aludió a su cercanía con Benjamín Vicuña: “Lo conozco porque, los mismos de Bahamas, uno de mis mejores amigos es amigo de Benja… entonces siempre le sé todas las cosas y por eso lo veo harto“.

Aquí puedes ver el programa completo: