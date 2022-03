Macarena Pizarro advierte a sus seguidores: “Es una estafa”

La conductora de noticias de CHV, Macarena Pizarro durante esta tarde alertó a sus seguidores tras compartir en una historia de Instagram una denuncia luego de que usaran su imagen para vender un producto en forma de estafa.

La periodista usó esta plataforma social para expresar su molestia ya que usaron su rostro para promocionar un producto sin su consentimiento.

“Esto es falso”, detalló Pizarro compartiendo un pantallazo del producto que aseguraba que la profesional lo consumía para bajar de peso.

“Gracias a todos los que me avisaron, no caigan, es una ESTAFA. Están usando mi imagen para promocionar un producto chanta. No lo compren”, agregó advirtiendo a sus fans para que no adquieran el producto.