Michelle Adam responde con todo a las críticas por usar piscina ante crisis climática

Una de las meteorólogas más queridas de la televisión, sin dudas es Michelle Adam. Pero durante esta tarde hizo uso de sus redes sociales para responder a algo no muy agradable.

Y es que el rostro de Mega recibió una serie de críticas que ha recibido tras ser tildada como “inconsecuente” en la web, por tener césped y piscina en un momento donde se reflexiona sobre racionalizar el agua.

Es por eso que a través de unas historias de Instagram se defendió de estos comentarios.

“Es cierto que tengo césped, tengo riego tecnificado, por goteo en algunos sectores. También tengo piscina y soy una agradecida de tenerla para el verano, desde que llegué a vivir a mi casa no le hemos cambiado el agua”, detalló.

“Las piscinas se llenan 1 vez y se mantienen. Cuando pierde un poco de agua al limpiarse cada 15 días, esa agua se reutiliza para regar arbustos. He plantado árboles en mi casa. También hace más de 2 años eliminé el pasto del costado de mi casa, por fuera porque no era necesario y se reemplazó por ladrillo molido”, señaló Michelle Adam.

“Uno no puede juzgar lo que hacen otras personas”

“No me gusta como se ve ahora y estoy pensando en poner pasto sintético. Además, tengo un auto eléctrico (…) También tenemos una huerta en casa, reciclamos hace años, reducimos nuestro consumo, reutilizamos, lo mejor es que hemos ido rechazando compras que son innecesarias (…) hasta consumimos menos carne”, expresó.

“Creo que su preocupación es válida, pero uno no puede juzgar lo que hacen otras personas. Cada uno debe comenzar por casa y ver que puede hacer. Hay personas que no hacen nada y no los juzgo, sino que los invito a generar cambios”, aseguró la meteoróloga.

“¿Qué hace usted y hace cuánto tiempo por la crisis hídrica y climática? El equilibrio es lo que necesitamos en nuestras vidas. Si te ocupas y no te preocupas por el resto, podremos avanzar más rápido”, cerro, notoriamente molesta.