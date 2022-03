Ángela Prieto celebra sus 44 años: “Impresionante cómo pasa de rápido la vida”

La actriz Ángela Prieto recibe una nueva estación del año, dando una nueva vuelta al sol.

Y para festejar sus 44 años quiso compartir una sentida reflexión a sus seguidores a través de Instagram.

“Despidiendo el verano y también mis 43!!! Bienvenido otoño y bienvenido mis 44!!!Impresionante cómo pasa de rápido la vida, a ratos me asombra y a ratos me angustia su vertiginosidad. Solo espero seguir teniendo salud para ver crecer a mi hija y acompañarla lo que más pueda. Y que la vida me siga sorprendiendo y regalando aprendizajes y nuevos desafíos!, comenzó el relato, junto a una serie de fotografías bañándose con traje de baño en un lago.

Además quiso dar unas líneas para agradecer:”Muchas gracias a ustedes por el cariño y buena onda de siempre, porque en general, casi siempre recibo puras buenas vibras por acá, gracias de corazón. Y una gratitud enorme también hacia el Universo por tener el privilegio de estar dando nuevamente otra vuelta al sol. Gracias totales!!!”

La influencer inmediatamente recibió muchos mensajes de sus fans, amigos y famosos felicitándola por su día. “Feliz cumple a la más guapa de las guaponas!”, escribió Carola de Moras. Mientras que su hermana, María José Prieto comentó: “Hermosisima x dentro y x fuera que se vengan muchos más”.