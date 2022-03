Macarena Venegas reflexiona sobre su fallida campaña como constituyente: “Me pegué en la cabeza”

Cuando se realizó la elección para constituyentes, en las listas abundaron personajes del mundo del espectáculo, algunos obtuvieron éxito y otros no, como fue el caso de la abogada y rostro de TV Macarena Venegas.

Y sobre este breve paso por la política en busca de un cupo para formar parte de quienes redactan la Constitución representando a Evópoli, conversó con José Miguel Viñuela en su programa “Desde mi cocina con la Nené”, revelando más detalles de su fallida campaña.

“Me pegué en la cabeza, me las di de política y quería escribir la constitución de nuestro país y renuncié a Chilevisión e hice campaña y todo. Me metí en un mundo totalmente desconocido, súper exigente y en un Chile súper convulsionado”, explicó.

“Como experiencia de vida, estar en contacto con la gente fue maravilloso Conocer de verdad la realidad y no solamente al otro lado de la pantalla hablando de temas que uno no vive, lo encontré como una experiencia muy bonita”, aseguró.

A la consulta de Viñuela de si se sentía arrepentida de no ser parte de la convención, la abogada aseguró que al perder, se sintió muy frustrada. “Porque de verdad me saque la cresta trabajando, fui bien matea y como soy abogada siento que tengo un rol social súper importante”, señaló.

“Cuando no salí me sentí súper frustrada y dije pucha qué hago ahora con mi vida cuando yo había apostado todos mis huevos en este canasto”, confesó Venegas.

Pero reflexionó que quizás la convención constituyente no era el espacio en el que debía estar. “Ahora con el tiempo digo quizás no era mi lugar, no era lugar desde donde podía aportar de mejor manera”, añadió.

Revisa sus dichos: