Cecilia Bolocco reflexiona sobre la sociedad chilena: “Hay mucha disconformidad”

La actual diseñadora de vestuario, Cecilia Bolocco, mientras mostraba su nueva colección de ropa a través de facebook live, aprovechó de reflexionar con sus seguidores sobre diversos temas de la contingencia.

La ex miss Universo, recordó momentos de su infancia y época estudiantil, a raíz de los conflictos que se han viralizado recientemente en el sistema de educación del país. “Pedimos muchas cosas, pero nunca estamos pensando en qué hacer por nuestro país”, detalló, citando posteriormente un discurso del ex presidente de Estados Unidos, John. F. Kennedy.

“No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Siempre estamos pensando al revés, ¿Qué queremos de nuestro país? Pedimos y no damos nada a cambio”, afirmó en su reflexión sobre la violencia.

“Hay mucha disconformidad… Siento como que no hay un incentivo a trabajar a luchar para conseguir lo que uno quiere”, agregó.

“Cuando yo era chica tenía muy claro que para poder optar a lo que quería, tenía que sacarme la mugre”, aseguró revelando que pagó la universidad con el Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Me salió carísimo. Después todo lo que tuve que pagar, pero me puse a trabajar de cabra chica y he estado toda la vida trabajando… Creo mucho en la meritocracia. Le hace bien al ser humano ganarse las cosas”, sostuvo.